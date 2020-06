PSG - Une prolongation pour Tuchel ? La réponse de Leonardo

Conforté par Leonardo sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Thomas Tuchel (46 ans) devra en revanche patienter avant d'obtenir, peut-être, une prolongation de contrat aux abords du Parc des Princes. Le sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour si l'on en croit les déclarations du directeur sportif des Rouge-et-Bleu : "Non, il lui reste un an de contrat (Ndlr, jusqu'au 30 juin 2021) et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation ? On a le temps d'y penser", a lancé le dirigeant brésilien à nos confrères du Journal Du Dimanche.