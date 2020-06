PSG - Une reprise sans Cavani, Meunier, Kouassi ni Aouchiche

Comme attendu, les joueurs du PSG ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi 22 juin. La saison est loin d'être terminée pour les hommes de Thomas Tuchel qui doivent encore disputer deux finales de coupes nationales et un quart de finale Ligue des Champions, des chocs prévus entre fin juillet et le mois d'août. Même si cette journée n'est consacrée qu'aux tests médicaux, elle a apporté des indices sur les joueurs qui poursuivront la fin de saison avec Paris, et qui ont donc accepté de prolonger leur contrat de quelques semaines.

Initialement en fin de contrat fin juin, Eric-Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva étaient tous les deux présents ce matin au Camp des Loges. Une preuve fournie par nos confrères d'RMC Sport qu’ils prolongeront bien jusqu'à la fin de saison. Layvin Kurzawa, dont l'avenir est toujours aussi flou du côté du club de la capitale, était également présent. A l'inverse, Edinson Cavani, qui a refusé d’étendre son contrat, était bel et bien absent et ne disputera pas les derniers matchs au programme avec Paris. Même choix pour Thomas Meunier, visiblement absent lui aussi. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, eux aussi annoncés sur le départ, ne sont pas présents non plus au Camp des Loges.

27 joueurs ce matin. Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ne sont, logiquement, pas présents #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 22, 2020