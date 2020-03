PSG - Une série documentaire en préparation pour les 50 ans du club

A l'occasion des 50 ans du club, la plateforme américaine Amazon Prime Video a annoncé ce vendredi matin qu'elle a obtenu l'autorisation de tourner une série documentaire de quatre épisodes sur le Paris Saint-Germain. Cette série retracera l'histoire du club, de ses coulisses et sera diffusée partout dans le monde, à l'exception de la Chine et du Moyen-Orient. Les équipes de tournage auront un accès exclusif au club et aux joueurs et

Le programme sera produit par la société Capa ainsi que la chaîne du club, PSG TV. Manuel Herrero sera à la réalisation, lui qui est reconnu pour la conception de documentaires sportifs. "Il a fallu les convaincre, ce qui a pris du temps car depuis l'arrivée de l'actionnaire [le Qatar] aucune équipe n'avait eu un tel accès aux coulisses du club" a confié Isabelle Bertrand, directrice des acquisitions pour Amazon France, à l'AFP. "On n'est pas là pour faire la publicité du club. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est que le PSG est non seulement le club français le plus titré (championnat et coupes), mais c'est aussi un club qui est très intéressant parce qu'il a une identité forte et qui est clivant. Il y a donc des aspérités, des éléments de drame, des tensions et des personnages qui gravitent autour du club" a-t-elle précisé.