PSG - Atalanta/PSG : une victoire méritée pour Thomas Tuchel

Au micro de RMC Sport, Thomas Tuchel a réagi à la qualification du PSG face à l'Atalanta (2-1, résumé et notes) en demi-finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur allemand a évidemment félicité ses joueurs pour cette victoire à l'arrachée, qui permet à Paris de retrouver les demi-finales après 25 ans ! "Aujourd'hui, c'est les 50 ans du club, une saison historique avec 4 titres et une demi-finale. On ne va pas l'oublier cet anniversaire (rires)" lâche-t-il.

L'entraîneur confie, aussi, qu'il a douté dans les dernières minutes même s'il espérait toujours un but pour influencer la fin de match. "Après 85-88 minutes et à 0-1, je suis réaliste, ça peut venir qu'on ne marque pas. Mais c'était pas le sentiment, jamais. J'ai eu l'impression que si on marquait un but, on allait faire le deuxième tout de suite. On a fait un match très très fort, c'est un sentiment mérité. À la fin, un but très très tard, c'est aussi la chance, c'est clair, mais c'est absolument mérité sur tout le match. Ce que je vais retenir entre la joie et les difficultés ? On a fait un bon match pour moi, on a mérité de gagner. La deuxième mi-temps, on a controlé aussi physiquement. Normalement, ils sont super forts dans les 20 dernières minutes, ils sont super forts normalement dans cette période. On a controlé, les joueurs qui sont entrés ont été exceptionnels. Je suis absolument satisfait avec cette performance. C'est une victoire méritée. Les buts sont super tard mais c'est aussi la qualité, la mentalité. Le groupe est ensemble. On est là, on a mérité de gagner, et un grand grand félicitations aux joueurs".