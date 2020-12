PSG - Verratti : "Il n'y a pas d'équipe meilleure que nous"

Avant la rencontre face à l'Olympique Lyonnais ce soir (21h), le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti (28 ans) s'est confié au micro de Téléfoot. "Petit hibou" comme il est surnommé, s'est livré sur son avenir ainsi que celui de ses coéquipiers Mbappé et Neymar.

"Je suis amoureux de ce club. Faire 9 ans dans la même équipe, ça arrive à pas beaucoup de joueurs. Mon rêve c'est de gagner la Ligue des Champions à Paris, et de continuer à gagner le championnat (...) Oui bien sûr, je leur demande tous les jours (concernant l'avenir de Neymar et Mbappé), on est très proche, quand on est sous la douche je leur dis "Kylian tu as signé ?", je suis toujours un peu inquiet, je pense qu'ils vont pas tarder à trouver un accord, ils sont heureux ici, ils font partie de la meilleure équipe au monde. Parce qu'à la fin, je pense pas qu'il n'y a d'équipe meilleure que nous. On peut écrire l'histoire", a confié l'Italien.