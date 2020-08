PSG - Verratti annonce un Neymar déterminé en LDC

À huit jours du quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, Marco Verratti compte sur Neymar pour ce grand rendez-vous. "Je le vois particulièrement déterminé à amener le PSG tout en haut", a lancé le milieu de terrain dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "L'avoir dans cette condition physique et mentale est une valeur ajoutée. Neymar est un leader qui joue et s'entraîne toujours à fond, un exemple pour tous". Le Brésilien disputera pour la première fois, depuis son arrivée au PSG, un quart de finale de la C1.

L'Italien estime que Neymar et Mbappé se sentent "bien" au PSG. "Ils croient au projet et savent qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que le PSG", a expliqué le numéro 6 parisien. "À Paris, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur spéciale", a-t-il conclu.