PSG - Verratti défend Thomas Tuchel

A la veille d'affronter Manchester United dans un match décisif en phase de poules de Ligue des Champions, le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti est revenu sur le discours de Thomas Tuchel à l'entraînement. L'occasion de soutenir son entraîneur.

"On parle quasiment après chaque match. Mais ce qui est dit dans le vestiaire ne doit pas sortir dans la presse. On partage des choses tous les jours, le coach est celui qui nous connait le mieux. De l'extérieur c'est facile de parler, mais les entraîneurs sont toujours les mieux informés, ils alignent le meilleur onze pour gagner le match. Des fois je sens beaucoup de critiques envers le coach. (...) Mais on sait quand on joue bien ou pas, le football c'est notre vie", a confié l'Italien.