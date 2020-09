PSG - Verratti et Kehrer hors du groupe contre Metz

Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi, guéris du covid-19, sont de retour dans le groupe de Thomas Tuchel pour affronter le FC Metz, ce mercredi soir (21h) en match en retard de la 1e journée de Ligue 1. L'entraîneur du PSG devra en revanche se passer de Florenzi (non-qualifié), Mbappé (reprise), Neymar, Kurzawa et Paredes (suspendus). Il a également décidé de laisser au repos Thilo Kehrer et Marco Verratti. Jesé et plusieurs jeunes (Kalimuendo, Fadiga, Pembélé, Ruiz, Kapo) sont de nouveau retenus.

Ligue 1 - 1e Journée

LE GROUPE DU PSG

Navas, Bulka, Rico - Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Pembélé, Marquinhos, Kimpembe - Draxler, Fadiga, Gueye, Herrera, Kapo, Ruiz - Di Maria, Icardi, Jesé, Kalimuendo, Sarabia.