Sous le coup d'une suspension avant le coup d'envoi, Thomas Meunier et Marco Verratti ont tous deux été avertis en fin de match à Dortmund (défaite 2-1), respectivement aux 87ème et 89ème minutes. Le latéral belge et le milieu italien manqueront donc le match retour de ce 8e de finale de Champions League, prévu le mercredi 11 mars au Parc des Princes.