PSG - Verratti met les bouchées doubles pendant le confinement

Pas réputé pour être un grand adepte du travail physique, Marco Verratti confie dans une interview, relayée sur le site officiel du PSG, qu'il estime faire davantage d'efforts sur ce point depuis que le confinement a été prononcé en France. "Je travaille tous les jours. Je pense même que j'en fais plus que ce que je faisais avant. Car avant avec les matches, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner, ou pour se soigner quand on avait de petits soucis", explique le petit milieu italien, qui dispose d'un tapis de course à son domicile. "Là, j'en profite pour faire un peu de tout. Pour travailler la force et des choses plus tranquilles."

Petit Hibou révèle aussi réaliser un travail sur le plan mental, pour éviter de gamberger face à l'arrêt des compétitions. "Je travaille mentalement aussi, parce qu'on est habitué à faire du sport." Le dernier match de Marco Verratti, suspendu pour le 8e de finale retour de C1 contre Dortmund, remonte au 4 mars et la victoire à Lyon en Coupe de France.