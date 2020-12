PSG - Verratti ne tarit pas d'éloges sur Tuchel

À la veille de l'affiche face à Manchester United, programmée mercredi soir (21 heures, Old Trafford) pour le compte de la 5ème journée de la Ligue des Champions, Marco Verratti (28 ans), le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain, a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le Transalpin de se confier sur Thomas Tuchel, son entraîneur, sur lequel il ne tarit pas d'éloges.

"Tous les coachs sont différents. J’ai eu la chance d’être entrainé par des grands coachs, comme Blanc et Ancelotti. Tuchel nous a emmenés en finale de la C1, il a réussi à créer un groupe très solide. L’année dernière on a gagné tous les titres possibles en France. C’est un entraîneur jeune, avec des idées, il a un très bon caractère avec nous. Ce n’est pas facile pour un entraîneur de gérer 30 joueurs comme nous, et pourtant il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde. Et sur le terrain je crois qu’on a montré de belles choses l’année dernière. Là c’est moins bien mais on connait nos forces, on sait ce qu’on peut faire. Maintenant il faut le montrer", a indiqué le numéro 6 des Rouge-et-Bleu.