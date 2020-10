PSG - Verratti raconte son plus beau souvenir au PSG

Arrivé il y a maintenant 8 ans dans la capitale, Marco Verratti est désormais le plus ancien joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 27 ans a tout connu avec le PSG, une multitude de titres, les désillusions en coupe d'Europe, le parcours jusqu'en finale de Ligue des champions... Interrogé par un supporter pour le média du club parisien, l'international italien a dévoilé son plus beau souvenir avec le PSG.

"Le match à Chelsea, quand on était à dix et qu'on a réussi à se qualifier. "On avait beaucoup souffert, on était tous morts à la fin du match mais on a réussi à passer ce tour et je pense que personne ne pouvait y croire" se rappelle Marco Verratti.