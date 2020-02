PSG - Verratti s'agace des critiques et affiche sa confiance pour la LDC

Titulaire hier au côté d'Idrissa Gueye dans le milieu de terrain, Marco Verratti (27 ans) a tenu à passer un message en zone mixte, à l'issue de la victoire face à l'OL (4-2). L'Italien a, en effet, fait part de tout son agacement concernant les critiques sur le PSG ces derniers jours, à quelques semaines du huitième de finale de LDC face au Borussia Dortmund.

"Je n'écoute pas ce qu'on peut dire en dehors. Nous, on passe dix heures par jour dans le vestiaire. On sait ce qui s'y passe, comment on s'entraîne. Après, dehors, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'ai beaucoup de confiance en cette équipe. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr de gagner la Ligue des Champions. Mais on a une grande équipe. Il faut avoir confiance en nous parce que je ne vois pas vraiment d'autres équipes qui seraient vraiment meilleures que la nôtre", explique-t-il. "Après, ce sont des matchs particuliers en C1, des matchs qui se jouent en aller-retour. Souvent, ça bouge vite entre les deux matchs. Il faut avoir confiance en nous parce que je pense qu'on fait un très grand parcours. Jusqu'à maintenant, on a démontré qu'on est solide, toujours là, on joue toujours avec humilité et on donne tout. Après, ce qui doit arriver arrivera. L'important, c'est de tout donner lors de ce match à Dortmund."