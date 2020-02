PSG - Verratti se réjouit pour Cavani et lui rend un bel hommage

Dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais (4-2, résumé et notes), Edinson Cavani a scellé la victoire du Paris Saint-Germain en inscrivant un but décisif quelques minutes après son entrée en jeu. De passage en zone mixte à l'issue de ce beau succès, Marco Verratti n’a pas manqué de féliciter son coéquipier, sur lequel il ne tarit pas d'éloges.

"Pour un attaquant, la meilleure chose est de marquer, surtout pour Edi. Il a passé des moments un peu bizarres. Il est vraiment incroyable, on était tous contents pour lui. Il a toujours montré qu’il était très professionnel, toujours avec le sourire. Il s’entraîne toujours au maximum. Je pense que si on avait demandé à tous les joueurs qui devait marquer, tout le monde aurait dit "Edi". On est contents pour lui, ça fait plaisir", s’est réjoui le petit italien dans des propos rapportés par RMC Sport.