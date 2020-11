PSG - Vers un 4-3-3 face au RB Leipzig, Danilo Pereira reconduit dans l'axe central

À la veille de retrouver le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain s'est entraîné sur la pelouse de la Red Bull Arena. Cette ultime séance a apporté plusieurs réponses sur le onze de départ probable des Rouge-et-Bleu. Selon les informations rapportées par L'Equipe, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a disposé sa formation dans un 4-3-3. Devant Keylor Navas, Danilo Perreira et Presnel Kimpembe seront alignés en défense centrale. Alessandro Florenzi, à droite, et Layvin Kurzawa, à gauche, occuperont les couloirs. Au milieu de terrain, Marquinhos évoluera en sentinelle, avec Idrissa Gueye et Ander Herrera à ses côtés. La pointe de l'attaque reviendra, elle, à Moise Kean, entouré de Pablo Sarabia et Angel Di Maria.

Le onze probable du PSG face au RB Leipzig : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos (Cap.), Herrera - Di María, Kean, Sarabia.