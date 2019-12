PSG - Wanda Nara l'assure : Icardi nage en plein bonheur

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan sous forme de prêt avec option d’achat, Mauro Icardi ne regrette pas son choix, comme l’annonce sa femme et agent Wanda Nara de passage sur le plateau de CR4 - La Repubblica delle donne : "Mauro est allé dans une équipe meilleure et plus importante. Tout le monde sait que le PSG est l’un des clubs les plus importants du monde. Je ne sais pas qui l’a chassé à l’Inter. Mais c’est une chose qui a été bénéfique pour tout le monde". Ses performances avec le club de la capitale (13 buts, 2 passes décisives en 16 matchs) remplissent de bonheur les dirigeants.

Convaincu par l’Argentin, Leonardo a annoncé à plusieurs reprises son intention de lever l’option d’achat de 70 millions d’euros au plus vite. La récente sortie de la sulfureuse Wanda Nara annonçant vouloir "patienter" avant de prendre toute décision avait de quoi calmer les ardeurs parisiennes. Interrogée sur les rumeurs de départ à la Juve, Nara s’est voulue catégorique : "Les rumeurs de départ à la Juve ? Non non. Le présent de Mauro, c’est Paris. Il s’y sent très bien et il marque des buts incroyables comme toujours. L’unique chose qui m’importe c’est son bonheur. Et il est très heureux au PSG". Avec cette déclaration, les instances parisiennes peuvent être rassurées sur leurs chances de signer définitivement l’attaquant de 26 ans.