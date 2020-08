PSG - Wenger n'a aucun doute sur la présence de Mbappé face à l'Atalanta

Victime d'une entorse de la cheville droite, contractée face à l'AS Saint-Etienne le vendredi 24 juillet en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé (21 ans), l'attaquant du Paris Saint-Germain, est au centre de l'actualité footballistique du moment. Le numéro 7 parisien sera-t-il remis pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame, le 12 août prochain ? Pour Arsène Wenger, il ne fait quasiment aucun doute que oui.

"J’ai bien vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu’il jouera, et je pense que lui aussi en est convaincu", a lancé l'ancien entraîneur d'Arsenal sur Europe 1. "Quelque chose me le dit et j’ai l’habitude d’observer des athlètes de haut niveau quand ils sont vraiment gravement blessés. Je pense qu’il y a une forme de confiance, en l’observant bien. Je suis pratiquement sûr qu’il jouera contre l’Atalanta. Mbappé, j’y crois énormément", a conclu l'Alsacien.