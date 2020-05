PSG - Wenger nomme les successeurs de Ronaldo et Messi

Désormais directeur du développement de la FIFA, Arsène Wenger reste évidemment très attentif à ce qu'il se passe sur les terrains bien qu'il ait - pour l'heure - raccroché son costume d'entraîneur. Pour TalkSPORT, il a fait part de son ressenti sur le duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Selon lui, après une quinzaine d'années à être au sommet, les deux joueurs les plus titrés de l'histoire du Ballon d'Or arrivent au terme de leur règne. "Nous n'avons jamais vu des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent absolument tout créer dans n'importe quelle situation difficile, mais je pense que leur règne touche à sa fin" a-t-il déclaré.

Il considère que de nouveaux joueurs sont prêts à prendre le relais et il a deux noms bien précis en tête. "Mais il s'agit maintenant de la prochaine génération. La prochaine génération est peut-être française : pour le moment les principaux acteurs pourraient être Mbappé, et bien sûr Neymar" a estimé l'ancien entraîneur d'Arsenal.

