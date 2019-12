PSG - Zlatan Ibrahimovic n'a jamais voulu signer à Paris

Dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, Adriano Galliani, ancien vice-président de l’AC Milan, a rappelé que le départ de Zlatan Ibrahimovic à Paris, lors de l’été 2012, n’était pas de la volonté du Suédois. "Ibra ne voulait certainement pas quitter Milan. Il a été vendu pour équilibrer les comptes. Il a toujours été celui qui décide de son destin, sauf à cette occasion. Ensemble, nous avons remporté le Scudetto sa première année, le dernier pour Milan avant que la Juventus ne commence son marathon record, et la Supercoupe d’Italie en 2011".

Celui qui vient de signer son retour tonitruant chez les Rossoneri n’aurait jamais dû quitter la Lombardie selon les dires de son ancien vice-président. "En janvier 2012, tout était fait pour qu’Alexandre Pato rejoigne le PSG et que nous amenions Carlos Tevez de Manchester City. Quelle association de rêve, Ibra-Tevez ! L’ensemble de l’accord s’est effondré et qui sait ce qui aurait pu arriver? Je pense que nous aurions continué à gagner car à cette époque, nous étions toujours devant la Juve. L’histoire a changé, Milan a terminé deuxième et à l’été 2012, la vieille garde est partie", a regretté Galliani, un brin nostalgique.