PSG - Zsot Löw, l'adjoint de Thomas Tuchel, vide son sac et dégomme Leonardo

L'adjoint de Thomas Tuchel Zsolt Löw a vidé son sac dans un média hongrois. Il évoque notamment les nombreuses mésententes entre le staff de Tuchel et Leonardo, le directeur sportif.

Les langues se délient et les adjoints de Thomas Tuchel vident leur sac. Quelques jours seulement après le licenciement du technicien et de son staff, Zsolt Löw, l'un des bras droits de Tuchel, est sorti du silence dans les colonnes média hongrois Nemzeti Sport.

"Nous avons été surpris que le 23 décembre, après un match gagné 4-0 contre Strasbourg, le directeur sportif du club, Leonardo, nous dise qu'il ne comptait plus sur Thomas à l'avenir. Après avoir dû faire face à des difficultés considérables, fait quelque chose d'historique avec le PSG (la qualification en finale de la Ligue des champions), avoir qualifié le club en huitièmes de finale de la Ligue des champions à l'automne, en étant dans le coup en Championnat, la décision est un peu incompréhensible" explique Löw. Selon lui, la première partie de saison du PSG, avec une 3ème place, est tout de même "une grande réussite professionnelle" malgré "le fait que nous avons été gênés par d'innombrables blessures tout au long de la saison, et que nous avons également dû faire face au coronavirus".

"Le mercato a créé des tensions entre certains dirigeants du club et le staff"

Zsolt Löw est surtout remonté contre la gestion du dernier mercato de Leonardo. "La période de transferts estivale ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Les principaux départs (Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier notamment) ont eu lieu avant et juste après les matches d'août, ils n'ont pas pu être remplacés correctement" lâche-t-il. "Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants du club (Leonardo) et le staff [...]. Ils avaient des idées différentes dans de nombreux domaines, et la différence de point de vue s'est accrue avec le temps. Cela a conduit Leonardo à envisager l'avenir avec un staff différent. Soyons honnêtes, cela n'aurait pas été durable à long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet". Le message est clair.