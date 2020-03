PSV - Kostas Mitroglou va revenir à l'OM

Cela fait un peu plus d'un an que les supporters marseillais n'ont plus aperçu Kostas Mitroglou, ce qui dans leur grande majorité n'est pas pour leur déplaire. L'attaquant grec (32 ans), d'abord prêté à Galatasaray, a ensuite filé, toujours en prêt, au PSV Eindhoven. Mais il ne s'impose pas plus en Hollande (3 buts en 18 matchs) qu'en Turquie (2 buts en 9 matchs) et il ne fait déjà plus aucun doute qu'il ne sera pas conservé à l'issue de la saison. D'après Voetbal International, les dirigeants du PSV lui reprocheraient même de ne pas se donner à 100% pour retrouver son meilleur niveau, celui qu'il avait affiché au Benfica avant d'être recruté par l'OM contre 15 millions d'euros, à l'été 2017.

Il n'y a plus qu'à espérer qu'André Villas-Boas, s'il est encore là, parvienne à le remotiver à son retour, cet été. Il lui restera alors un an de contrat avec le club provençal.