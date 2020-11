Qualifs CDM 2022 - Le Brésil prend le meilleur sur l'Uruguay, Cavani expulsé !

Dans ce choc de la 4ème journée d'éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, le Brésil a pris le meilleur sur l'Uruguay cette nuit avec une victoire 2-0. Tout s'est joué en première mi-temps puisqu'Arthur et Richarlison ont inscrit les deux buts brésiliens à la 34ème et 45ème minute. À noter tout de même que les Auriverde étaient privés de Neymar, et les Uruguayens de Luis Suarez, positif au Covid-19. Edinson Cavani, de son côté, a été exclu à 20 minutes du terme. Les deux Lyonnais, Guimaraes et Paqueta, sont tous les deux entrés en jeu au cours de cette rencontre, Marquinhos était quant à lui titulaire au côté de Thiago Silva. Avec cette victoire, la Seleção garde la première place de la zone Am-Sud avec 4 victoires en 4 matchs, l’Uruguay est 5ème.