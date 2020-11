Qualifs CDM 2022 - Messi et l'Argentine tenus en échec et remontés contre l'arbitrage

L'Argentine et le Paraguay se sont séparés sur un score de parité (1-1) dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour cette rencontre comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde la zone Amérique du Sud, ce sont les Argentins qui ont dominé les débats durant une grande partie de la rencontre. Sur les 20 premières minutes, ce sont en revanches les hommes d'Eduardo Berizzo qui ouvrent le score sur pénalty. Après une intervention jugé trop rugueuse de la part de Lucas Martinez sur Miguel Almirón, l'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty. Ángel Romero prend à contre-pied Armani et offre l'avantage aux siens (21ème). Peu avant la mi-temps (41ème), Lo Celso qui est entré en jeu quelques minutes auparavant pour remplacer Palacios blessé, dépose sur un corner le ballon sur la tête de Nicolás González qui d'une tête puissante parvient à égaliser.

Au retour des vestiaires alors que l'Albiceleste monopolise le ballon, Lionel Messi pense redonner l'avantage à l'Argentine sur une passe en retrait de Lautaro Martinez. Finalement le but est annulé pour une faute de González sur Romero 27 secondes avant le but de la Pulga, ce qui a énervé le capitaine argentin. "Tu nous as chié dessus deux fois", a pesté le numéro dix barcelonais avant de poursuivre en lui répétant "tu nous as b***** deux fois". Le sélectionneur Lionel Scaloni a de son côté regretté en conférence de presse d'après match l'incohérence dans l'utilisation de la VAR. L'Argentine reste première de la zone CONCACAF en attendant les matchs du Brésil et de la Colombie, le Paraguay est quant à lui 4ème.