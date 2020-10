Qualifs CDM 2022 - Neymar en chef d'orchestre avec le Brésil et la Colombie déroule face au Venezuela

Cette nuit la Colombie démarrait ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en recevant le Venezuela. Après avoir dominé pendant le premier quart-d'heure de jeu, Zapata a ouvert le score pour les Colombiens. 10 minutes plus tard, c'est Luis Muriel qui fera le break avant d'inscrire un doublé quelques secondes avant la mi-temps. 3-0 à la pause et aussi au score final, les coéquipiers du Lensois Wuilker Fariñez n'auront pas réussi à imposer leur jeu durant cette rencontre.

Plus tard dans la soirée, le Brésil et la Bolivie s'affrontaient pour clôturer la première journée de qualification. Dès la seizième minute, le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos s'impose dans les airs sur un corner et ouvre la marque pour les Brésiliens. 15 minutes plus tard, Roberto Firmino doublera la mise et permettra à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire en menant 2-0. Malheureusement pour les Boliviens la seconde mi-temps sera tout aussi compliquée. Grâce une nouvelle fois à l'attaquant des Reds et à deux passes décisives de la star parisienne Neymar, le Brésil s'imposera 5-0. Une victoire qui permet à la Seleção d'être les leader de leur groupe devant la Colombie et l'Uruguay.

LE RÉCAP' DES MATCHS DU SOIR