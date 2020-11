Qualifs Euro 2020 - La Hongrie, la Slovaquie et l'Écosse qualifiées : le récap de la folle soirée des finales

Les finales de qualification à l'Euro 2020 ont pris fin ce soir avec des scénarios parfois totalement fous. La Hongrie, la Macédoine du Nord basculent dans la joie.

Ça y est, on connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour l'Euro 2020 ! En début de soirée, c'est la Macédoine du Nord qui a validé son ticket pour l'Euro 2020. Sur la pelouse de la Géorgie, les macédoniens l'ont emporté sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de l'inoxydable Goran pendez (56ème). Ils joueront dans le groupe C aux côtés des Pays-Bas, de l'Autriche et de l'Ukraine.

La Hongrie est renversante ! Menée (0-1) par l'Islande après un but de Sigurdsson (11ème), la Hongrie était éliminée jusqu'à la 88ème minute de jeu, moment choisi par Nego pour égaliser. Et comme si cela ne lui plaisait pas, Szoboszlai a décidé d'éviter la prolongation à son pays. Sur un rush solitaire, le génie de Salzbourg qualifie la Hongrie d'une frappe du droit ras du poteau à la 92ème minute de jeu. Grâce à ce succès, les Hongrois rejoindront la France, l'Allemagne et le Portugal dans le groupe F.

La Slovaquie s'est fait peur face à l'Irlande du Nord. Longtemps devants grâce à un but de Kucka (17ème), les Slovaques ont été poussé en prolongations par leurs adversaires du soir après un but contre son camp du malheureux Skriniar (88ème). Heureusement pour le défenseur de l'Inter Milan, son coéquipier Duris va faire réparer son erreur en inscrivant le but de la victoire (110ème). Groupe E avec l'Espagne, la Suède et la Pologne

Enfin dans la finale de la voie C, la Serbie est revenue en toute fin de match grâce à but de Jovic (90ème). L'attaquant du Real Madrid a répondu à une réalisation de Christie (52ème) pour envoyer les deux équipes en prolongations. Là, aucune équipe n'a su faire la différence. L'Écosse et la Serbie se sont donc départagés aux tirs aux buts. Et à ce petit jeu là, ce sont les écossais qui ont été les plus forts. Ils intègreront le groupe D avec l'Angleterre, la Croatie et la République Tchèque

LES RÉSULTATS DES FINALES DES BARRAGES

Voie A

Hongrie - Islande : 2-1

Voie B

Irlande du Nord - Slovaquie : 1-2

Voie C

Serbie - Ecosse : 1-1 (4-5 aux tab)

Voie D