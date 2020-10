Qualifs Euro U21 2021 - La France cartonne le Liechtenstein

L'équipe de France Espoirs continue son quasi sans-faute dans sa course à la qualification à l'Euro 2021. Pour arracher une place pour la coupe d'Europe, les petits protégés de Sylvain Ripoll n'ont pas le droit à l'erreur lors de ce rassemblement d'octobre et se doivent de remporter les deux matchs, face au Liecthenstein ce soir et lundi contre la Slovaquie. Et la moitié du contrat a été remplie ce jeudi à la Meinau avec une large victoire 5-0.

Largement favoris, les Espoirs ont déroulé leur football avec quatre buts inscrits, dont un c.s.c, dans les 45 premières minutes. Amine Gouiri, très bon ce soir, s'est notamment offert un doublé (7ème, 30ème). Renforcée par la présence de deux internationaux A : Jonathan Ikoné buteur (9ème) et Mattéo Guendouzi (capitaine), la France a malgré tout levé le pied en deuxième mi-temps. Romain Faivre, quelques minutes seulement après le retour des vestiaires, a inscrit le cinquième et dernier but tricolore à la 51ème minute. Avec cette victoire, les Bleuets repassent premiers du groupe devant la Suisse, qui joue demain face à la Géorgie. Pour se qualifier, l'équipe devra terminer en tête de son groupe ou faire partie des cinq meilleurs deuxièmes.

LA COMPO DE LA FRANCE U21

Lafont - Dagba, Fofana, Koundé, Aït Nouri - Faivre, Soumaré, Guendouzi - Gouri, Kolo Muani, Ikoné.