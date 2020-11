Qualifs Euro U21 2021 - La France puissance 5 contre le Liechtenstein et qualifiée !

Dans le cadre de la 9ème journée des qualifications à l'Euro U21 2021, la France s'est baladée (0-5) au Liechtenstein et s'offre la qualification.

Les Bleuets n'ont pas tremblé. Rapidement devants, grâce à une frappe croisée de Colin Dagba (3ème), les jeunes français se sont rendus le match facile en faisant le break dès la 5ème minute de jeu. Suite à un corner, Romain Faivre envoie une lourde frappe du gauche sous la barre. Dès lors, le match n'avait déjà plus d'enjeu. Passeur sur le but du brestois, Matteo Guendouzi est encore à la passe pour Benoit Badiashile (17ème). En seconde période, Jeff-Reine Adélaïde a participé à la fête avec un but sur coup-franc (57ème). Enfin, Isaac Lihadji est venu clôturer le festival français sur une frappe du droit en pivot (80ème).

En s'imposant avec la manière face à la lanterne rouge du groupe 2, les Espoirs se qualifient pour l'Euro et reviennent à trois points du leader Suisse. Une équipe helvète que les hommes de Ripoll affronteront lundi 16 novembre pour une finale du groupe lors de la dernière journée.