Qualifs Euro U21 2021 - Les Bleuets enchaînent en Azerbaïdjan

Quelques jours après sa victoire en Géorgie (0-2), l'équipe de France Espoirs a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Azerbaïdjan (1-2). Bien lancés par un penalty obtenu par Matteo Guendouzi et transformé dans la foulée par Odsonne Edouard (25ème), les Bleuets ont bien tenu le ballon durant le reste de la rencontre avant de faire le break.

Grâce à un superbe numéro d'Amine Gouiri, auteur d'un crochet sur un local avant de piquer victorieusement son ballon, les Français se sont mis à l'abri (83ème). Et malgré un magnifique coup franc expédié dans la lucarne par Bayramov (90ème), les hommes de Sylavin Ripoll signent une victoire importante dans la course à la qualification pour l'Euro U21, et reviennent à égalité avec la Suisse, leader du groupe avec 15 points, mais avec une journée d'avance.

LA COMPO DE LA FRANCE U21

Lafont - Dagba, Koundé, Badiashile, Maouassa - Guendouzi, Soumaré, Diallo, Gouiri - Diaby, Edouard