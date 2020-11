Qualifs Euro U21 2021 - Les Bleuets font plier la Suisse et arrachent la pole !

Mission accomplie pour les Bleuets ! Grâce à leur victoire obtenue face à la Suisse (3-1), ce lundi soir au Stade Michel d'Ornano de Caen, les protégés de Sylvain Ripoll terminent à la première place de leur groupe.

Après avoir validé la qualification pour l'Euro jeudi dernier, les Bleuets avaient rendez-vous avec la Suisse, ce lundi soir, pour une "finale" de la poule. Une victoire sur le score de 2-0 ou 3-1, ou par trois longueurs d'écart pour afficher une meilleure différence de buts particulière, était nécessaire pour ravir la première place du groupe à une sélection helvétique jusque-là invincible (9 victoires en 9 matches). Force est de constater que les protégés de Sylvain Ripoll n'ont pas manqué ce grand rendez-vous, comptant pour la 10ème et dernière journée des éliminatoires pour l'Euro U21 2021. En effet, battus à l'aller (3-1), les coéquipiers d'Alban Lafont ont pris une revanche éclatante, s'imposant sur le même score (3-1). Parfaitement lancés dans cette partie par un doublé express signé Odsonne Édouard (18ème, 23ème), les Tricolores auraient pu rejoindre les vestiaires avec un avantage plus conséquent au tableau d'affichage.

Mais l'attaquant du Celtic Glasgow a trouvé le poteau, passant tout près du triplé (27ème). En début de seconde mi-temps, Jeff Reine-Adélaïde s'est ensuite heurté à un Anthony Racioppi décisif avec un arrêt quasi miraculeux (57ème). Maître de son sujet face à des Suisses en manque d'inspiration, la France s'est alors très sérieusement compliquée la tâche lorsque Colin Dagba a été prié de regagner les vestiaires sur un second carton jaune (59ème). En infériorité numérique, les Bleuets ont un peu plus souffert et Kastriot Imeri, d'une puissante frappe croisée du pied droit, a réduit la marque (88ème) et redonné la tête de la poule aux siens. De manière très provisoire cependant... Car les Tricolores, admirables de courage, ont repris deux buts d'avance via Randal Kolo Muani, à la conclusion d'un contre initié par Mattéo Guendouzi (90ème+2). Un but salvateur qui permet à la France de finir en tête de son groupe et d'être tête de série du prochain tournoi continental.

La compo des Bleuets : Lafont - Dagba, Koundé, Badiashile, Truffert - Guendouzi, Kamara (puis Soumaré, 82ème), Reine-Adélaïde (Cap.) (puis Konaté, 66ème) - Gouiri (puis Diaby, 82ème), Édouard (puis Kolo Muani, 76ème), Faivre (puis Lihadji, 76ème).