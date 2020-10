Qualifs Euro U21 2021 - Les Bleuets maîtrisent la Slovaquie et font un grand pas vers l'Euro !

Ce lundi soir, au Stade de la Meinau de Strasbourg, l'équipe de France Espoirs s'est imposée sur la plus petite des marges face à la Slovaquie (1-0), lors des éliminatoires pour l'Euro 2021 de la catégorie. Jules Koundé, sur un coup-franc mal repoussé par le portier slovaque, a inscrit l'unique réalisation de la partie, de près, d'une reprise du droit peu académique (22ème). Un but, le tout premier en sélection pour le défenseur central du FC Séville, qui permet aux Bleuets de Sylvain Ripoll de continuer leur quasi sans-faute dans ces qualifications et de revenir sur la Suisse en tête du classement de ce groupe 2.

Impressionnants face au Liechtenstein jeudi soir (5-0, résumé), les Tricolores ont eu plus de mal lors de cette seconde sortie en quelques jours et pourront également remercier Alban Lafont, décisif dans son but à de très nombreux reprises après la pause (47ème, 51ème, 87ème, 90ème+3). Une grosse ombre au tableau de cette soirée qui a sensiblement rapproché les Bleuets de la qualification pour l'Euro : la sortie sur blessure et sur civière d'Yvann Maçon (22 ans). Pour sa première sélection sous la tunique des Espoirs, le latéral de l'AS Saint-Etienne s'est vraisemblablement très gravement blessé au genou droit.

La composition des Bleuets : Lafont - Dagba, Fofana, Koundé, Maçon (puis Aït Nouri, 43ème) - Guendouzi (Cap.), Soumaré - Diaby (puis I.Diallo, 75ème), Ikoné, Gouiri (puis Faivre, 60ème) - Kolo Muani (puis Kalimuendo, 60ème).

La composition de la Slovaquie : Sipos - Fabis, Sulek, Mesik, Sluka - Herc, Pokorny, Gono - Suslov, Tupta, Duris.