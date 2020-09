Qualifs Euro U21 2021 - Les Bleuets profitent d'un csc et d'un penalty pour s'imposer en Géorgie

Au Stade Tengiz Burjanadze de Gori, l'équipe de France Espoirs a réussi sa rentrée des classes face à la Géorgie (0-2). Dominateurs, les Bleuets ont bénéficié d'un but contre son camp inscrit par le malheureux Beriashvilli (37ème) et provoqué par Amine Gouiri sur un coup franc botté par Matteo Guendouzi pour passer devant, après avoir notamment heurté deux fois le poteau local par Jeff Reine-Adelaide et Boubacar Kamara. Le premier cité est d'ailleurs sorti sur blessure après seulement vingt-cinq minutes de jeu. Touché au mollet, le Lyonnais a ouvert de grandes inquiétudes quant à son état physique.

Son ancien partenaire, Gouiri, a de nouveau été dangereux en seconde période avant que Bryan Mbeumo ne provoque un penalty dans le temps additionnel, transformé dans la foulée par Odsonne Edouard (92ème). Mais la France a tenu l'essentiel, la victoire (1-0). Vainqueurs du match aller en novembre dernier (3-2), les hommes de Sylvain Ripoll cumulent 12 points et conservent leur deuxième place derrière la Suisse (15 points) au classement de ce groupe 2 des éliminatoires de l'Euro 2021. La Géorgie est de son côté troisième avec 6 unités.

LA COMPO DE LA FRANCE U21 CONTRE LA GEORGIE

Lafont - Dagba, Koundé, Kamara, Maouassa - Reine-Adelaïde, Guendouzi, Caqueret - Nordin, Gouiri, Diaby.