En cette période de confinement, la rédaction de MadeInFOOT vous propose quelques quizzes afin de faire passer le temps, mais surtout rester bien ancré dans le domaine du ballon rond. Ce lundi soir, place à un questionnaire sur l'équipe de France et sur les vingt-trois joueurs qui avaient été retenus par Roger Lemerre, sélectionneur d'alors, pour disputer la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Bonne chance à toutes et à tous.