Racaht OM - Les précisions du clan Ajroudi concernant l'offre faite à Frank McCourt

Marc Deschenaux a tenté d'apporter quelques précisions sur l'offre formulée par le clan Ajroudi à Frank McCourt.

L'avocat de Mohamed Ajroudi, Marc Deschenaux, a apporté des détails concernant l'offre émise par le clan de l'homme d'affaire franco-tunisien à Frank McCourt pour racheter l'OM. Ce dernier, interrogé par L'Equipe du Soir, a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une offre ferme, mais plutôt une formule qui doit prendre en compte différents facteurs...

"Si le montant n’est pas dans le communiqué, c’est aussi parce que l’offre est une formule. Il y a des choses qui peuvent varier dans une entreprise. Il n’y a pas de chiffre précis, parce qu’on ne sait pas tous les détails de la dette. Vous pouvez dire à quelqu’un : « je vais payer deux fois le chiffre d’affaires de ta boîte mais je n'ai pas tout vu du bilan ». C’est une formule, ça ne vient pas avec un chiffre qui va faire frémir les foules" explique-t-il d'emblée.

Alors que le projet fait face à de nombreux doutes, notamment en raison des différentes prises de paroles de Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal et donc Marc Deschenaux, le juriste affirme que les potentiels repreneurs sont prêts à éponger les dettes, alors qu'ils ne savent, pour le moment, pas l'étendue des dégâts. "Dans le cas qui nous intéresse, on voit qu’il y a des dettes, on dit qu'on est des gens professionnels dans notre domaine, on ne va pas balancer le chiffre, mais simplement donner une formule qui dit qu’on a répertorié X millions d’euros de dettes et on est prêts à vous offrir X fois le montant des dettes. Ce n’est pas qu’on veuille cacher le montant, c’est qu’on n’a pas d’informations complètes et transparentes du club. Certaines informations ne vous sont pas transmises, non pas parce que la personne n’est pas vendeuse, mais parce que des gens qui sont en conflit d’intérêt essaient de maintenir leur position". Alors que le clan Ajroudi a posé un ultimatum de 10 jours McCourt pour son offre, cette dernière est, pour le moment, bien mystérieuse...