Rachat - Didier Quillot réunit des investisseurs pour faire une offre à l'OM et à Saint-Etienne

Le football français connait actuellement une crise économique sans précédent qui pourrait bien bouleverser la situation de nombreux clubs. Sans revenus liés aux droits télévisuels et à la billetterie, certains propriétaires s'interrogent sur l'avenir et s'inquiètent de devoir combler les pertes financières de leurs propres poches. Si la situation venait à perdurer, de nombreux actionnaires pourraient faire le choix de vendre leur club afin de limiter les problèmes financiers et de nombreux investisseurs se tiennent prêts à faire une offre. C'est le cas de Didier Quillot qui selon les informations de Thibaud Vézirian, serait intéressé par le rachat de deux clubs mythiques de Ligue 1.

"J’ai appris de source sûre, et cela m’a encore été confirmé du côté de Londres, que Didier Quillot, l’ancien président de la Ligue de Football Professionnel, faisait des tours de table avec des investisseurs soit pour racheter l’OM, soit acheter l’AS Saint-Etienne, soit de devenir président de la Ligue Nationale de Rugby. Après son départ de la Ligue et le couac Mediapro, Didier Quillot devrait rester dans le sport, et il aurait un intérêt pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Et selon mes informations, Frank McCourt a relancé les processus de vente de l’OM il y a plusieurs semaines et malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud, McCourt veut savoir ce que cela peut donner en 2021" a déclaré le journaliste de L'Equipe dans une vidéo sur sa chaine Youtube.