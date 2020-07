Rachat OM - Attaqué par l'OM, Mohamed Ajroudi réagit

Mohamed Ajroudi a été assigné en justice par l'OM, qui l'a fait savoir hier dans un communiqué où il fustige la "campagne destructrice" orchestrée par l'homme d'affaires franco-tunisien et Mourad Boudjellal, porteurs d'un projet de rachat du club marseillais. "Ils veulent aller en justice ? C'est bien, on va se défendre", a assuré Ajroudi, dans des propos retranscrits par l'AFP. "C'est pour nous mettre la pression, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal ?", s'interroge-t-il. "On veut juste acheter le club, c'est tout." Il y a quelques heures, ses avocats avaient déjà réagi en considérant l'attaque de l'OM comme une "tentative de déstabilisation".