Rachat OM - Boudjellal répond à son assignation en justice

Mourad Boudjellal ne s'inquiète pas. Attaqué en justice par l'Olympique de Marseille, pour sa campagne de communication autour de son projet de rachat, jugée "destructrice" par le club phocéen, l'ancien président du RCT avait d'abord réagi avec humour, via son compte Twitter, en y relayant la chanson de Daniel Balavoine "Je ne suis pas un héros". De passage dans les "Grandes Gueules" sur RMC ce jeudi, il a été un peu plus loquace.

"Je ne peux pas trop communiquer, je le ferai plus tard. Mais c'est du pipi de chat, c'est de la stratégie pure et simple pour masquer un bilan qui est catastrophique", estime Boudjellal. "On va répondre. Je suis serein sur ce dossier, on va répondre, je vais répondre. Il faut laisser le temps au temps. On est en train de dire que c'est le plus beau club du monde et on le déstabilise... Je crois que ce qui le déstabilise aujourd'hui, c'est qu'il ait des fonds propres négatifs, surtout quand ils s'élèvent à 90 M€... C'est beaucoup plus déstabilisant", tacle le potentiel futur président de l'OM, qui semble en vouloir davantage à Jacques-Henri Eyraud qu'à Frank McCourt. "C'est plus compliqué pour le propriétaire de vendre à quelqu'un à qui le président fait une procédure, ce n'est pas mal joué, je le reconnais..."