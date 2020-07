Rachat OM - Bouna Sarr évoque les rumeurs d'un rachat

Chez nos confrères de La Provence, Bouna Sarr (28 ans) a balayé son actualité personnelle ainsi que celle de son club, l'Olympique de Marseille. Le joueur de couloir des Ciel-et-Blanc a notamment évoqué les rumeurs d'un possible rachat du club phocéen. Visiblement, cette situation ne perturbe pas trop le vestiaire marseillais.

"Pour l’avoir déjà vécu, même si ce n’était pas le même contexte et que, sportivement, ça va mieux aujourd’hui, j’ai beaucoup plus de recul. Ça fait énormément parler autour de nous, mais en tant que joueur, je reste concentré sur ma préparation d’abord, et sur mon début de saison. On verra ce qui se passera. Après, il se passe aussi beaucoup de choses dans les autres clubs, mais on a tendance à parler plus souvent de Marseille, voire grossir le trait... Ça va avec la popularité du club. Je suis habitué, plus rien me surprend ici. J’arrive à faire abstraction de beaucoup de choses", a indiqué le numéro 17 olympien.