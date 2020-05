Rachat OM - Frank McCourt aurait refusé l'offre d'Al-Walid Bin Talal !

Le magazine spécialisé dans l'économie Challenges a fait un point sur les rumeurs du rachat de l'OM par le Saoudien Al-Walid Bin Talal.

Depuis le 5 mai dernier, les rumeurs autour d'une vente de l'Olympique de Marseille se font de plus en plus nombreuses. En effet, l'info lancée par TuttoMercatoWeb concernant un intérêt du milliardaire saoudien Al-Walid Bin Talal prend de plus en plus de crédit, notamment depuis qu'un expert du Moyen-Orient a apporté quelques détails supplémentaires sur Twitter. Mais ce jeudi, le magazine français Challenges, spécialisé dans l'économie, a vraiment confirmé des approches du Saoudien via son conseiller Kacy Grine, un banquier d'affaire français.

Selon nos confrères, ce dernier serait entré en contact avec Frank McCourt grâce à Jamie McCourt, l'ancienne femme du propriétaire de l'OM, qui n'est autre que l'ambassadrice américaine en France. "Il y a eu un échange entre les deux hommes. Grine a agi en banquier d'affaires, il voulait voir s'il y avait une opportunité", a même confié une source proche du dossier à Challenges. Grine a ensuite soumis l'idée de racheter le club phocéen à Al-Walid Bin Talal. Nos confrères ont contacté les différentes parties mais ni le banquier, ni Frank McCourt, ni la société d'investissement du Saoudien n'ont voulu effectuer de commentaires. "Il est difficile de savoir si le projet peut intéresser Al-Walid, d'autant que l'OM n'est visiblement pas à vendre. En revanche, il a vendu ces derniers mois des actifs importants et dispose de plusieurs milliards de cash qu'il entend réinvestir" a ajouté, en plus, la source proche du dossier.

Challenges, dans sa version papier, indique toutefois que Frank McCourt a décliné l'offre du milliardaire saoudien pour le rachat de l'OM, sans pour autant apporter de précisions. beIN Sports, qui bloque déjà le rachat de Newcastle par le fonds d'investissement public saoudien, a aussi fait savoir à nos confrères qu'il s'opposerait à un rachat de l'OM. Enfin, Eyraud aurait confirmé, le 11 mai dernier, que l'OM "n'est pas à vendre".