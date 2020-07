Rachat OM - Gérard Depardieu a alerté Basile Boli sur la personnalité de Mohamed Ayachi Ajroudi

Le journal L'Equipe dresse un long portait de Mohamed Ayachi Ajroudi, dans son édition du jour. On y apprend que le candidat au rachat de l'OM, s'il peut compter sur quelques soutiens, ne fait pas l'unanimité autour de lui. Une anecdote rapportée par le quotidien sportif permet de s'en rendre compte ; elle concerne Basile Boli, icône du club marseillais dont il est désormais l'ambassadeur, et... Gérard Depardieu.

L'acteur français apparaît à plusieurs reprises sur le compte Instagram d'Ajroudi et on pourrait en conclure que ces deux-là entretiennent des liens d'amitié sincères. Mais à en croire L'Equipe, Depardieu aurait récemment contacté Basile Boli, pour l'alerter sur le personnage Ajroudi, le décrivant comme "peu fiable" et "incapable de tenir ses promesses". Contacté par nos confrères, Depardieu n'a pas voulu en rajouter. Quant à Ajroudi, il a affiché sa surprise : "Gérard est un ami, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu s'exprimer. Il est libre de ne pas le faire."