Rachat OM - Jacques-Henri Eyraud recadre une nouvelle fois Mourad Boudjellal

Lors d’un long entretien accordé ce mardi à France Bleu Provence, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, en a notamment profité pour recadrer Mourad Boudjellal, candidat au rachat du club phocéen, et auteur de plusieurs sorties médiatiques remarquées.

"Oui, je crois que tout journaliste sérieux a su qu’on était dans la supercherie et l’imposture. Je n’ai pas envie de parler de cela et il (Boudjellal) ne le mérite pas. Il n’y a jamais rien eu. Ça s’appelle de la déstabilisation et ça se réglera devant les tribunaux. Pas de vente maintenant ou plus tard ? Non", a lancé le dirigeant de l'OM.