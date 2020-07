Rachat OM - JH.Eyraud serait prêt à travailler avec Ajroudi et Boudjellal !

Comme Mourad Boudjellal l'avait laissé entendre hier, Mohamed Ajroudi confirme, dans un communiqué rédigé par la firme Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners, LLP et envoyé à plusieurs rédactions, que Jacques-Henri Eyraud serait prêt à travailler avec eux en cas de rachat. "M. Eyraud, craignant de perdre son salaire, est favorable à la vente pour autant qu'on le garde", balance-t-il.

"Comment pourrions-nous le savoir sans contact ? Nous n'y sommes pas opposés, pour autant qu'il démontre que les pertes de 2017, 2018 et 2019 ne sont pas dues à sa mauvaise gestion financière et sportive", poursuit Ajroudi, un brin sarcastique. Dans ce même communiqué, l'homme d'affaires franco-tunisien, loin d'être refroidi par le refus de négocier de Frank McCourt, insiste et démontre une farouche volonté de racheter le club olympien.