Rachat OM - L'équipe de Mohamed Ajroudi a estimé le prix d'un potentiel rachat

Toujours aussi présent dans les médias, comme en témoignent les nombreuses prises de parole du juriste Marc Deschenaux mercredi, le clan Mohamed Ajroudi travaille aussi en coulisses. D'après les informations de La Provence, les équipes de l'homme d'affaires franco-tunisien sont parvenus à faire une estimation du potentiel prix de rachat de l'OM : 247 millions d'euros. Cette somme se diviserait en deux parts, 45 millions pour ce que McCourt avait déboursé pour reprendre le club olympien en 2016 et 202 millions correspondant aux pertes évaluées.

"M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition", a indiqué hier Me Deschenaux, ajoutant qu'il s'agit d'une "offre ferme, valable pour les prochains dix jours ouvrables".