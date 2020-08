Rachat OM - La nouvelle grosse sortie médiatique de Mourad Boudjellal

Dans une longue interview à La Provence, Mourad Boudjellal rassure quant à sa détermination à racheter l'OM, au côté de Mohamed Ajroudi.

Mourad Boudjellal reprend sa marche en avant. Une grosse dizaine de jours après avoir pris ses distances avec le projet de rachat qu'il mène depuis plusieurs mois avec Mohamed Ajroudi, l'homme d'affaires franco-algérien accorde une longue interview à La Provence, où il réitère son intention de reprendre l'OM à Frank McCourt. "Ça se fera d'ici la fin de l'année, j'espère avant fin décembre", promet-il.

Concrètement, Boudjellal n'annonce pas de grande avancée dans ce dossier, à l'exception de la mise à l'écart de certains collaborateurs d'Ajroudi comme la banque Wingate et le juriste Marc Descheneaux : "ces gens-là, qui envoyaient des communiqués, ne sont plus au premier plan". Alors que l'Américain refuse toujours de vendre, l'ancien président du RCT explique qu'il "faut réussir à attraper le coeur de Frank McCourt", le "convaincre qu'on n'est pas des méchants, qu'on a de bonnes intentions". Mais pour l'heure, il ne peut que prévoir des rebondissement : "vous avez compris que ça allait être un feuilleton..."

Eyraud, Messi, Zidane : Boudjellal enchaîne les effets d'annonces

Rien de très neuf sur le fond, donc. Sur la forme, en revanche, Boudjellal reste dans son registre et alterne entre les attaques envers Jacques-Henri Eyraud et les clins d'oeil adressés aux supporters marseillais, lorsqu'il évoque un nouveau sacre européen ("ça suffit de se pignoler sur une étoile !") ou les noms de Lionel Messi et Zinédine Zidane. "Si demain j'étais président de ce club, je ne sais pas s'il accepterait, mais je dormirais devant sa porte", lâche-t-il à propos de l'entraîneur français du Real Madrid. De quoi faire saliver les amoureux de l'OM. Mais c'est toujours McCourt qu'il faut convaincre en premier lieu.