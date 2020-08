Rachat OM - Le clan Ajroudi assure qu'il discute toujours avec Marseille

Via un communiqué transmis par la banque d'affaires Wingate, qui est mandatée par Mohamed Ajroudi pour négocier le rachat de l'OM, l'homme d'affaire franco-tunisien a annoncé qu'il était toujours en discussion avec Frank McCourt. "Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque" est-t-il écrit dans le communiqué.

Alors que le clan Ajroudi avait initialement fixé une deadline pour son offre transmise à l'OM, on apprend que cette date n'est finalement pas un ultimatum. "Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d'offre à l'attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome), ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille. Il s'agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs". Pour rappel, l'OM avait clairement annoncé, le 23 juillet, que "le club n'(était) pas à vendre" et que McCourt "ne souhait(ait) pas engager de discussions", et ce "de manière formelle et définitive".