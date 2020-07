Rachat OM - Le clan Ajroudi expose les contours de sa dernière offre à Frank McCourt

Un nouveau communiqué de l'équipe de Mohamed Ajroudi rappelle son intention de racheter l'OM à Frank McCourt et détaille même les contours de l'offre faite au propriétaire américain...

Mohamed Ajroudi remet une pièce dans le jukebox. Par le biais d'un communiqué signé Marc Deschenaux, son juriste, l'équipe de l'homme d'affaires franco-tunisien nous fait encore savoir toute sa détermination à mener à bien son projet de rachat de l'Olympique de Marseille. "Je soussigné Marc R. Deschenaux, confirme en tant que juriste financier international que nos clients ont bien cette volonté et cette capacité tant du point de vue financier que du point de vue de gestion", peut-on lire en préambule.

Par la suite, le juriste expose les détails de la dernière offre, "ferme", formulée auprès de Frank McCourt, le propriétaire actuel. "Tout d'abord, M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition. Ils s'engagent à payer le montant nécessaire (10 M€, ndlr) à régler la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années."

Une offre valable sur dix jours ouvrables

La fin du communiqué ressemble à un ultimatum posé à McCourt. "La présente offre est leur dernière offre ferme, valable pour les prochains dix jours ouvrables, sujette à audit des comptes et à la pleine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l'état", est-il encore précisé. Alors que l'Américain a manifesté son refus catégorique de négocier la vente de l'OM, on devrait donc être définitivement fixé sur ce projet aux alentours de la mi-août, au plus tard.