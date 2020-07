Rachat OM - Le clan Ajroudi pointe du doigt, sans le citer, Mourad Boudjellal !

Marc Deschenaux, juriste associé à Mohamed Ajroudi pour le projet de rachat de l'Olympique de Marseille, a profité de son entretien avec La Chaîne L'Equipe pour pointer du doigt les agissements de Mourad Boudjellal. S'il ne cite pas directement l'ancien président de Toulon, la description émise par le juriste ne laisse que peu de doutes. "Une personne qui portait ce projet a fait une grande déclaration à la presse. M. Ajroudi a bien dû réagir en disant simplement qu'il était intéressé. Mais M. Ajroudi n'est pas sorti du bois de lui-même. Un membre de l'équipe, qui rêvait peut-être de gloire, est allé trop vite vers les médias" a-t-il déclaré.

Interrogé à nouveau sur l'identité de cette personne, Deschenaux n'en a pas dit davantage. "Je n'ai pas plus à dire. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une position et d'être accusé de diffamation. (...) Ce n'est pas lui". Bonne ambiance au sein du clan Ajroudi.