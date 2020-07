Rachat OM - Le clan Mohamed Ajroudi répond à son assignation en justice !

Quelques heures après une assignation en justice adressée par l'OM, Mohamed Ajroudi a réagi par le biais de ses avocats, qui considèrent les menaces du club et de son actuel propriétaire comme une "tentative de déstabilisation".

Il va falloir s'habituer à ces échanges entre le clan de l'actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt, et les candidats à son rachat, représentés par Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi. Hier, le club olympien est monté au filet en dénonçant une "campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges", qui allait aboutir à une action en justice. Ce mercredi, les avocats d'Ajroudi prennent la balle au bond et la renvoient dans le camp adverse.

"La direction actuelle de l’Olympique de Marseille a lancé une campagne de presse dénigrante à l’encontre de Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi", dénoncent Maîtres Olivier Pardo, Yves Moraine et Jonathan Siahou, dans un communiqué envoyé à La Provence. "Cette stratégie agressive fondée sur une assignation qui ne résiste pas à l’analyse et qui contient des contrevérités ne doit tromper personne. Cette procédure relève à l’évidence de visées plus médiatiques que juridiques."

Les avocats en profitent pour soigner l'image de leur client. "Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi est un entrepreneur et homme d’affaires sérieux et respectable, passionné par le football, voulant faire de ce sport universel un vecteur de rassemblement et d’unité", est-il précisé. "Son projet a déjà rencontré un écho très important chez les supporters qui sentent la sincérité de son engagement pour l’OM dont il sait, lui, que c’est bien plus qu’une entreprise ! Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à son honneur et à sa considération. Dans ces conditions, nous réagirons par toutes voies de droit à ces tentatives de déstabilisation."