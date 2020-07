Rachat OM - Le coup de pression de Mourad Boudjellal à Frank McCourt

Dans un long entretien accordé à RMC Sport, Mourad Boudjellal s'est longuement confié sur le projet de rachat de l'Olympique de Marseille auquel il participe. L'ancien président du RC Toulon a profité de cette intervention pour mettre un nouveau et très sérieux coup de pression à Frank McCourt, l'actuel propriétaire du club phocéen, l'incitant farouchement à vendre.

"Si l’OM n’est pas à vendre, alors ce sont les joueurs qui sont à vendre. Il faudrait plutôt l’éviter", a lancé Mourad Boudjellal à nos confrères, et d'ajouter : "Celui qui a la réponse, c’est monsieur McCourt. Nous ne lui mettrons pas un pistolet sur la tête. C’est son entreprise. Il peut vendre ou ne pas vendre. Mais s’il ne vend pas, il a une obligation. Quand on est propriétaire de l’OM, on a une obligation vis-à-vis des Marseillais".