Rachat OM - Le tweet plein d'ironie de Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi

"Il y a des trucs qui me font marrer quand j’entends qu’il va au Georges V, mais pour boire un café. Non, ce n’est pas vrai. J’y suis allé plusieurs fois avec lui, il ne prend pas un café et je ne fais pas la vaisselle. Je vois comment il vit, je connais les moyens dont il dispose". Il y a une dizaine de jours, Mourad Boudjellal montait au créneau pour défendre Mohamed Ayachi Ajroudi, victime selon lui d'une campagne de dénigrement.

L'ancien président du RCT, qui s'est réuni avec l'homme d'affaires franco-tunisien ce week-end, a profité de l'occasion pour poster un tweet plein d'ironie hier soir. Il s'est pris en photo avec une tasse de café et la légende : "on va payer le café, promis..."