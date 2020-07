Rachat OM - Mohamed Ajroudi ne perd toujours pas espoir !

Pas refroidi par le refus catégorique de Frank McCourt de négocier avec lui, Mohamed Ajroudi persévère et se dit prêt à payer pour s'entretenir directement avec le propriétaire de l'OM.

Hier, dans un mail qu'a pu consulter l'AFP, Frank McCourt a répondu, par le biais de ses avocats, aux sollicitations du clan Mohamed Ajroudi pour racheter l'Olympique de Marseille. Le propriétaire du club provençal a fait savoir "de manière formelle et définitive" que "le club n'est pas à vendre". "Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients", a écrit son avocat à ceux d'Ajroudi. Une bonne gifle pour ce dernier, qui ne compte toutefois pas arrêter son opération séduction.

Dans la nuit, le clan de l'homme d'affaires tunisien a réagi dans un communiqué envoyé à plusieurs rédactions, dont celle de Foot Mercato. Au-delà de présenter Ajroudi, dont le parcours revêt encore quelques zones d'ombre, comme un "ingénieur, inventeur, passionné de football et déjà président et financier de deux clubs en Tunisie", le communiqué rappelle son intention de racheter l'OM à McCourt, au meilleur prix.

"Notre client, M. Ajroudi souhaite acquérir l'Olympique de Marseille, idéalement au même coût d'acquisition que celui payé par M. McCourt, montant auquel s'ajoutent toutes les dépenses qu'il a encourues pour les acquisitions de joueurs, ses apports subséquents et surtout, le montant nécessaire à financer la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles abyssales de ces trois dernières années, lesquelles avoisinent les 202 millions d'euros", est-il expliqué, comme pour tenter d'amadouer l'Américain.

Ajroudi est prêt à payer pour une rencontre avec McCourt

En fait, comme Mourad Boudjellal, c'est plutôt après Jacques-Henri Eyraud que Mohamed Ajroudi semble particulièrement remonté. "Quant à l'assignation délirante déposée par M. Eyraud pour défendre son poste et rédigée par un avocat qui est moins connu pour son titre professionnel que pour ceux d'auteur de bandes dessinées et de romancier, notre client s'en amuse beaucoup", écrit son entourage, qui évoque également la possibilité de nommer un certain Bernard Tapie dans le comité directeur de l'OM...

Ajroudi, qui explique que JHE serait prêt à proposer ses services de dirigeant en cas de rachat, promet par ailleurs de payer les dommages et intérêts réclamés par l'OM pour une rencontre avec son propriétaire. "Quant au demi-million que M. Eyraud réclame à titre de dommage-intérêts, nous sommes prêts à le payer sans procès pour une rencontre d'une durée d'une journée face à face, avec M. McCourt en personne. Ainsi, nous éviterons de perdre du temps avec son entourage, qui lui communique une perception très déformée de la réalité, par peur de perdre la poule aux œufs d'or."